Евгений Ловчев: «Зенит» сильнее «Локомотива» – забьет мяча три-четыре

Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев поделился прогнозом на матч 3-го тура чемпионата российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Локомотивом».

– В «Локомотиве» продолжается перестройка. У «Зенита» добавились два игрока из Бразилии на замену Юри Альберто. Диаспора из Южной Америки даже немного увеличилась. И это хорошо – они будут перед друг другом выпендриваться, в хорошем смысле слова. Опять же, конкуренция никому еще не мешала. Бразильцы и южноамериканцы, когда их много, это сплошной карнавал. Возвращаясь к матчу, «Зенит» сильнее, забьет мяча три-четыре, – сказал Ловчев в интервью «Советскому спорту».

Добавим, что после первых двух туров чемпионата «Зенит», набрав четыре очка, занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив», имея в активе два очка, располагается на десятой строчке.