Хохлов - о матче с «Факелом»: «Динамо» разочаровало. Второй тайм полностью проигран

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал ничейный результат бело-голубых с «Факелом» (3:3) в 3-м туре РПЛ.

«Супер игра. Побольше таких игр в нашем чемпионате, где не просто смотришь и засыпаешь, а хочется, чтобы игра не заканчивалась и продолжалась.

«Динамо» разочаровало. Особенно второй тайм, который был полностью под диктовку воронежцев. Если команда ставит перед собой высокие задачи, то она должна, может, и не доминировать, но играть на равных. Второй тайм был полностью проигран», — сказал Хохлов «Чемпионату».

В составе хозяев голы забили Георгий Гогнадзе (46-я минута)), Роман Акбашев (47) и Ильнур Альшин (86). У гостей дубль забил Федор Смолов (26, 44), еще один гол на счету Василий Черов в свои ворота (48).

Таким образом, воронежская команда с двумя очками расположилась на 13-м месте после трех туров, в активе «Динамо» второе место и пять баллов.