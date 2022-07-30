«Бавария» в результативном матче одолела «Лейпциг» и завоевала Суперкубок Германии

В субботу, 30 июля, на стадионе «Ред Булл Арена» состоялся матч за Суперкубок Германии между «Баварией» и «Лейпцигом». Победу одержали мюнхенцы со счетом 5:3.

Голы в составе победителей забили Джамал Мусиала (14-я минута), Садио Мане (31), Бенджамен Павар (45) и Серж Гнабри (66). У «РБ» отличились Марсел Хальстенберг (59), Кристофер Нкунку (77), Дани Ольмо (90) и Лерой Сане (90+7).

Таким образом, «Бавария» в десятый раз в своей истории завоевала Суперкубок Германии. В прошлом сезоне подопечные Юлиана Нагельсмана выиграли чемпионат страны.

Суперкубок Германии

Финал

«РБ Лейпциг» - «Бавария» 3:5

Голы: Хальсбенберг 59, Нкунку 77, Ольмо 90, - Мусиала 14, Мане 31, Павар 45, Гнабри 66, Сане 90+7

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Клостерманн, Орбан, Хальстенберг, Симакан (Новоа, 79), Хенрихс, Кампль (Ольмо, 52), Лаймер, Форсберг (Андре Силва, 52), Собослаи, Нкунку.

«Бавария»: Нойер, Павар (Мазрауи, 78), Эрнандес, Упамекано (де Лигт, 78), Дэвис, Забитцер, Киммих, Мюллер (Гравенберх, 68), Мане, Гнабри (Сане, 78), Мусиала (Коман, 60).

Предупреждения: Симакан (36), Киммих (64), Эрнандес (73), Сане (87).