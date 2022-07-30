Салихамиджич обвинил Левандовски в неуважении к «Баварии»: Уходя не нужно закрывать дверей задницей

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич отреагировал на поведение бывшего форварда команды Роберта Левандовски, который перешел в летнее окно в «Барселону».

«Это то, что «Бавария» не примет. Я не понимаю его. Мой отец учил меня, что, уходя, никогда нельзя закрывать дверь своей задницей. Роберт находится на пути к этому», — цитирует Салихамиджича одно из известных немецких изданий.

Ранее польский нападающий обвинил руководство клуба во лжи по поводу ухода из команды.

Напомним, руководство «Баварии» заплатило за трансфер 33-летнего форварда 45 миллионов евро + 5 миллионов евро в качестве бонусов. Левандовски подписал четырехлетний контракт с сине-гранатовыми. Сумма отступных составляет 500 миллионов евро.