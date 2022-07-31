Петржела допустил вариант, при котором Дзюба подпишет контракт с «Рубином»

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением по поводу текущей ситуации бывшего нападающего петербургского клуба Артема Дзюбы.

Отметим, что в данный момент 33-летний форвард находится без команды, поддерживая свою физическую форму в расположении «Рубина». Ранее игрок отказался переходить в «Сочи», поскольку его не устроило предложение «барсов» по заработной плате.

– Дзюба хочет, чтобы перед ним встали на колени и умоляли подписать контракт. Он слишком высокого мнения о себе. Дождется, что в итоге останется без клуба на сезон. Сейчас уже никто ему больше миллиона евро за год не даст. Вполне вероятно, что он останется в «Рубине» и будет играть в низшем дивизионе, – цитирует Петржелу Sport24.ru.

Напомним, что Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступал за петербуржцев с 2015 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.

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