Алексей Сафонов: Бразильцы устроили ламбаду и растерзали «Локомотив»

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился впечатлениями от встречи РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом» (5:0).

– Не ожидал, такого разгрома. Но бразильцы устроили ламбаду, растерзали «Локомотив», он, словно, под каток попал. Но этот бразильский карнавал сильно зависит от настроения: выйдут в настроении – устроят ламбаду. Не будет настроения – будут пешком ходить, – рассказал Сафонов в интервью «Советскому спорту».

Добавим, что «Зенит» одержал две победы в трех турах и, набрав семь очков, возглавил турнирную таблицу чемпионата. «Локомотив» с двумя очками опустился на 12-ю строчку.