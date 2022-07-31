Фирмино не намерен уходить из «Ливерпуля» в текущее трансферное окно

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино высказался по поводу своего возможного ухода из клуба этим летом.

Ранее в СМИ появилась новость о том, что в подписании 30-летнего бразильца заинтересован «Ювентус», предложивший англичанам 23 миллиона евро за футболиста. Однако команда АПЛ хочет заработать на данной продаже не менее 30 миллионов.

– Я люблю эту команду, этот город и болельщиков. Я здесь. Конечно, я хочу остаться, – приводит слова Фирмино TNT Brasil.

Напомним, что Фирмино выступает за «Ливерпуль» с июля 2015 года. За это время он отыграл за «красных» 327 матчей, забил 98 голов и отдал 74 результативных передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

Вместе с клубом бразилец стал чемпионом Англии, а также победителем Лиги чемпионов.

Клопп ответил на вопрос о будущем нападающего «Ливерпуля» Фирмино