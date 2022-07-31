Дмитрий Селюк: С «Факелом» будет тяжело всем

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился впечатлениями от игры «Факела» на старте чемпионата в российской премьер-лиге.

– Впечатление, что «Оренбург» и «Торпедо» пока не тянут в премьер-лиге, выглядят мальчиками для битья. На их фоне «Факел» смотрится совсем по-другому. Он бьется, старается, может где-то не все получается, но с «Факелом» будет тяжело всем, – сказал Селюк в интервью «Советскому спорту».

Напомним, что «Факел» в первых двух турах чемпионата РПЛ на выезде сыграл вничью с «Краснодаром» (2:2) и уступил «Ахмату» (1:2). В третьем матче сезона воронежская команда на своем поле вырвала ничью у «Динамо» (3:3), уступая после первого тайма со счетом 0:2.

После трех туров «Факел» набрал два очка и расположился на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата.