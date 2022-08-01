Акции «Спартака» переоформляются на «Лукойл», по данной причине клуб не делает трансферы

«Лукойл» станет новым собственником «Спартака».

«Передача акций идёт полным ходом. На Лукойл же почти завершено оформление домашнего стадиона «Спартака», активы главных акционеров «Спартака» тоже переходят к Лукойл. Бюджет на сезон тоже будет утверждать Лукойл. Именно поэтому клуб не делает трансферы: причина в акционерном локе», - сообщает источник «Чемпионата».

Напомним ранее появилась информация, что бывший президент российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц займет место Леонида Федуна во главе «Спартака». Однако, клуб опроверг данное сообщение.

После трех туров красно-белые делят первое место в российской премьер-лиге с «Зенитом» и ЦСКА. У трех клубов по 7 очков.