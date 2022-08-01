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Генич призвал не торопиться с обсуждением прихода Хачатурянца в «Спартак»

Экс-президент РПЛ может стать новым главой клуба.
01 августа 2022 15:57
автор: Максим Скороходов

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о возможном приходе бывшего президента РПЛ Ашота Хачатурянца на пост главы «Спартака».

«Насколько это подходящая кандидатура сейчас сложно судить, потому что последние 20 лет никто «Спартаком» не управлял, кроме Федуна. Как может функционировать клуб с новым управленцем и с новым владельцем, не совсем понятно.

Пока это все на уровне слухов. Насколько я понимаю, спартаковская пресс-служба всё это опровергает. Надо ждать, смотреть», - приводит слова Генича Vprognoze.ru.

Добавим, что после опровержения «Спартака» появились новые сообщения о том, что «Лукойл» может стать новым собственником «Спартака».

После трех туров красно-белые делят первое место в российской премьер-лиге с «Зенитом» и ЦСКА. У трех клубов по 7 очков.

источник: Vprognoze.ru
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