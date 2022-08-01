Слуцкий не разговаривал с Дзюбой на тему перехода футболиста в «Рубин»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о возможном развитии карьеры нападающего Артема Дзюбы.

Ранее в СМИ появилась информация, что 33-летний футболист может быть заявлен за команду для участия в матчах Первой лиги. «Рубин» эти слухи опроверг.

«Мы не говорили с Дзюбой на тему перехода в «Рубин»», – цитируют Слуцкого »РИА Новости».

Напомним, что в матче третьего тура «Рубин» сыграл дома вничью с «Уфой» - 0:0. Казанский клуб поднялся на девятое место в турнирной таблице, набрав четыре очка.