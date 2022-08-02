Гладилин: Федун вложил много средств в «Спартак». Как спонсор и менеджер он достойно поработал

Ветеран «Спартака» Валерий Гладилин оценил выступление столичного клуба в период правления Леонида Федуна.

Напомним, бизнесмен выкупил московский гранд в 2004 году. За это время команда выиграла чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны.

«Он любит футбол, он много вложил сюда средств. Как спонсор и менеджер он достойно поработал. Но такой клуб, как «Спартак», с такими возможностями за такой период времени только один раз стал чемпионом и выиграл один раз Кубок. Этого мало. По результатам, конечно, он не дотягивает до того, что было раньше», – сказал Гладилин, чьи слова приводит Газета.Ru.

Ранее сообщалось, что «Спартак» перейдет под контроль «Лукойла», а Федун перестанет управлять клубом. Кроме того, должность президента красно-белых может занять бывший глава РПЛ Ашот Хачатурянц.