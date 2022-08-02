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Радимов не думает, что Семак обеспокоен тем, что не получил слова благодарности от Дзюбы и Оздоева

Главный тренер «Зенита» заявил, что понимает обоих футболистов.
02 августа 2022 15:50
автор: Максим Скороходов

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказал свое мнение о том, что бывшие игроки основного состава сине-бело-голубых Артем Дзюба и Магомед Оздоев не поблагодарили наставника петербуржцев Сергея Семака за совместную работу.

Ранее Семак уже высказался по данному поводу.

«Не знаю, был ли у Семака и Дзюбы конфликт. Дзюба и Оздоев взрослые люди и принимают решение. Думаю, то что Дзюба и Оздоев не поблагодарили Семака это далеко не самая большая проблема в его жизни. Что Семак им сделал плохого? Может, Дзюба и Оздоев просто забыли написать», - приводит слова Радимова Vprognoze.ru.

Дзюба выступал за петербуржцев с 2015 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач.

Оздоев представлял «Зенит» с февраля 2018 года, на его счету 116 игр, восемь голов и 13 голевых передач за клуб. В конце июля полузащитник подписал двухлетний контракт с турецкой командой «Фатих Карагюмрюк».

Оба футболиста стали в составе «Зенита» четырехкратными чемпионами России.

источник: Vprognoze.ru
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