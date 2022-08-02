«Мои лучшие годы прошли в АПЛ»: Фабрегас заявил, что хочет тренировать английский клуб

Экс-полузащитник сборной Испании Сеск Фабрегас решил стать тренером. По словам известного футболиста, он планирует начать работу в английском клубе.

«Это место, где я показывал свой лучший футбол. Мои лучшие годы прошли в АПЛ. Меня действительно любят в Англии. В будущем я хотел бы тренировать клуб АПЛ, почему бы и нет? Это определённо мой план на несколько лет вперед», – сказал хавбек, чьи слова приводит Sky Sports.

Напомним, Сеск Фабрегас известен по выступлениям за лондонские «Арсенал» и «Челси». Он является двукратным чемпионом АПЛ, а также двукратным победителем Кубка Англии, обладателем Кубка лиги и двукратным победителем Суперкубка страны.