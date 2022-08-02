Сеск Фабрегас: Абрамович был выдающимся владельцем «Челси»

Бывший полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас оценил работу российского бизнесмена Романа Абрамовича у руля лондонского клуба.

«Роман Абрамович был выдающимся владельцем клуба, он вложил время, деньги и знания.

Дело в том, что «Челси» обязан побеждать, всегда бороться за победу. Я был там в течение пяти лет, и настрой там только побеждать, вот что мне нравится в этом клубе», – заявил испанец, чьи слова приводит Sky Sports.

Напомним, Абрамович владел английским грандом с 2003 года. Он был вынужден продать команду из-за санкций британского правительства. К слову, теперь «Челси» принадлежит американским инвесторам.