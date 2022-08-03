Агент защитника «Зенита» Кругового не видит поводов для разговоров об аренде футболиста

Кирилл Ливанов, агент защитника «Зенита» Данила Кругового, поддержал Сергея Семака в вопросе об аренде футболиста.

Главный тренер сине-бело-голубых отказался расставаться с 24-летним футболистом и назвал его игроком обоймы.

«Круг - любимец болельщиков. Они, к слову, признали его лучшим российским футболистом минувшего сезона в составе «Зенита». Сергей Богданович рассчитывает на Данила, о чем он неоднократно говорил в интервью. Данил на 100 процентов готов биться за город и за клуб, не вижу повода для разговоров об аренде на данном этапе», - приводит слова Ливанова «Чемпионат».

Круговой выступает за «Зенит» с августа 2019 года. За это время он провел за основную команду сине-бело-голубых 64 матча, в которых забил два мяча и отдал восемь голевых передач.

Вместе с клубом футболист выиграл два чемпионата России и три Суперкубка страны.