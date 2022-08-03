Акинфеев не стал воспринимать слова Сафонова, о том, что голкипер ЦСКА не является лучшим в России

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос о том, как он относится к словам голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова, заявлявшего, что «армеец» не является лучшим в России на своей позиции.

«Ну, а на что мне обижаться? У каждого свое мнение. За мою жизнь столько всего было. Думаю, Матвей умный парень. Кто‑то эти его слова воспринимает так, кто‑то эдак, а я никак не воспринимаю. Я сделал в сборной то, что мог, и в карьере сделал то, что мог. То, что мне боженька дал, и то, что своими ногами заработал. Если у Матвея будет лучше — пожалуйста, - сказал в интервью пресс-службе сборной России.

Добавим, что и Сафонов и Акинфеев вошли в список 33 лучших футболистов по итогам прошлого сезона, но Матвей был на первой месте среди вратарей, а Игорь - на втором.