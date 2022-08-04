Спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» рассказал о реакции Пирло на переход Оздоева

Главный тренер «Фатих Карагюмрюк» Андреа Пирло поддержал идею руководства о подписании российского полузащитника Магомеда Оздоева. Об этом рассказал спортивный директор клуба Мурад Акын.

«Он сразу сказал, что отлично знаком с возможностями Оздоева и что это тот игрок, который сможет вывести нас на новый, качественно лучший уровень. Андреа уже знал Магомеда», – заявил функционер порталу «РБ-Спорт».

Напомним, последние четыре года Оздоев провел в «Зените». 29-летний хавбек покинул команду этим летом на правах свободного агента.

В прошлом сезоне чемпионата России он провел 13 матчей, забил 1 гол отдал 1 голевой пас.