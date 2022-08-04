Роналду провел тренировку в составе «МЮ»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду находится в расположении английского клуба. Об этом сообщила пресс-служба «красных дьяволов».
Отмечается, что 37-летний нападающий провел сегодняшнюю тренировку вместе с командой.
Ранее сообщалось, что футболист попросил своего агента организовать переход в другой клуб до 7 августа.
В прошлом сезоне АПЛ Роналду провел 30 матчей, забил 18 голов и отдал 3 голевых паса. Его контракт с «Юнайтед» действует до 30 июня 2023 года, а потенциальный трансфер оценивается в 30 млн евро.
источник: ФК «Манчестер Юнайтед»