Бывший защитник «Реала» Марсело может перейти во «Флуминенсе», сообщает Telecom Asia Sport.

Напомним, что футболист в настоящий момент является свободным агентом. Ранее появилась информация, что им интересуется клуб Роналдо «Вальядолид», а также итальянский «Милан».

34-летний Марсело покинул «Реал» в прошлом сезоне после 15 лет игры в клубе. За это время он провел 544 матча за «сливочных», забил 37 голов и отдал 103 результативные передачи. Вместе с «Реалом» защитник выиграл пять трофеев Лиги чемпионов.