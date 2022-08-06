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Гарри Реднапп заявил, что Френки де Йонг хочет перейти в «Челси»

На игрока также претендует «Манчестер Юнайтед».
06 августа 2022 11:56

Тренер Гарри Реднапп сообщил, что следующим клубом полузащитника «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонга с большой долей вероятности станет «Челси», а не «Манчестер Юнайтед».

«Похоже, что де Йонг хочет перейти в «Челси». Я точно знаю, что он хочет в «Челси». «Манчестер Юнайтед не будет его покупать», - приводит слова Реднаппа The Byline.

Ранее сообщалось, что представители «Манчестер Юнайтед» после нескольких неудачных попыток оформить переход нидерландца, вылетели в Барселону в надежде, что личные переговоры принесут положительный результат по трансферу де Йонга.

Напомним, что Де Йонг перешел в «Барселону» летом 2019 года из «Аякса». Трансфер нидерландца обошелся каталонской команде в 86 миллионов евро. С тех пор полузащитник провел за испанский клуб 138 матчей и записал на свой счет 13 забитых мячей и 17 голевых передач, а также заработал 15 желтых и две красных карточки.

Срок действующего соглашения между «Барселоной» и Де Йонгом действует до конца июня 2026 года, а сумма трансфера оценивается порталом transfermarkt в 60 миллионов евро.

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Гарри Реднапп заявил, что Френки де Йонг хочет перейти в «Челси»
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