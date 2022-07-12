Представители «Манчестер Юнайтед» вылетели в Барселону для переговоров по трансферу де Йонга

Руководство «Манчестер Юнайтед» не оставляет попыток заполучить летом полузащитника каталонцев Френки де Йонга.

По информации Goal.com, 25-летний хавбек не намерен покидать испанский клуб и не форсирует ход переговоров, однако «красные дьяволы» полны решимости заполучить нидерландского футболиста и надеются, что дальнейшие переговоры принесут положительный результат.

Ранее сообщалось, что «Барселона» планирует выручить за переход хавбека не менее чем 100 миллионов евро. При этом клуб английской премьер-лиги готов заплатить 65 миллионов евро единовременно. С учетом бонусов сумма трансфера может увеличиться до 85 миллионов евро.

Напомним, что Де Йонг перешел в «Барселону» летом 2019 года из «Аякса». Трансфер нидерландца обошелся каталонской команде в 86 миллионов евро. С тех пор полузащитник провел за испанский клуб 138 матчей и записал на свой счет 13 забитых мячей и 17 голевых передач, а также заработал 15 желтых и две красных карточки.

Срок действующего соглашения между «Барселоной» и Де Йонгом действует до конца июня 2026 года, а сумма трансфера оценивается порталом transfermarkt в 60 миллионов евро.