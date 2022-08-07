Руни объяснил, почему Роналду должен покинуть «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни прокомментировал слухи о желании Криштиану Роналду покинуть английский клуб.

В частности, он заявил, что боссы «красных дьяволов» должны отпустить 37-летнего форварда. По его словам, «МЮ» следует взять курс на омоложение состава.

«Юнайтед» не готов бороться за титул сейчас, поэтому цель должна состоять в том, чтобы создать команду, которая сможет выиграть Лигу в ближайшие три-четыре года.

Если сообщения о том, что Криштиану хочет покинуть клуб, верны, тогда клуб должен позволить ему уйти и купить центрального нападающего, который будет играть в течение следующих трех или четырех лет, и действительно сможет помочь им построить команду», – добавил Руни для Football London.

Ранее сообщалось, что Роналду попросил своего агента организовать переход в другой клуб до 7 августа. По последним данным, он передумал уходить из команды.

К слову, в прошлом сезоне АПЛ нападающий провел 30 матчей, забил 18 голов и отдал 3 голевых паса. Его контракт с «Юнайтед» действует до 30 июня 2023 года, а потенциальный трансфер оценивается в 30 млн евро.