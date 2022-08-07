Гвардиола заявил о готовности продлить контракт с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола готов остаться в команде на более длительный срок. По словам испанца, он не будет отклонять предложение о пролонгации контракта.

«Я много раз говорил, что продлю контракт, если владельцы клуба этого захотят. Я готов остаться в «Манчестер Сити», – цитирует наставника The Mirror.

Напомним, Гвардиола возглавил «Сити» в 2016 году. За шесть лет он дважды выводил команду в финал Лиги чемпионов. Кроме того, испанец помог «горожанам» выиграть 9 трофеев, в том числе три титула чемпиона АПЛ.