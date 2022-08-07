«В «Спартаке» надо работать и стараться»: Чернов – о положении Зиньковского

Защитник «Спартака» Никита Чернов оценил текущее положение полузащитника красно-белых Антона Зиньковского.

Напомним, хавбек, купленный у «Крыльев Советов», пока не проходит в стартовый состав команды.

«Антон переживает по этому поводу. Потому что тяжело после «Крыльев», когда играешь все матчи по 90 минут, выходить на 5-10 минут. Никто не говорил, что будет легко. В «Спартаке» надо работать и стараться на 100 процентов», – цитирует Чернова «Чемпионат».

26-летний Зиньковский провел за «Спартак» 4 матча. Во всех встречах он выходил на замену и не сумел отличиться голевыми действиями на поле.