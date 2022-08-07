Ирисметов считает, что Эль-Шаарави игнорирует Шомуродова в матчах

Экс-нападающий «Спартака» и сборной Узбекистана Жафар Ирисметов, считает, что итальянский форвард «Ромы» Стефан Эль-Шаарави некрасиво себя ведет по отношению к одноклубнику Элдору Шомуродову.

«Эль-Шаарави игнорирует Шомуродова. Он отдает пасы Абрахаму, но не Элдору. Эль-Шаарави понимает: второго номер играет или он, или Шомуродов. Стефан не был в конкуренции с Абрахамом. Она у него – с Шомуродовым. Явно. Я много матчей видел, как Эль-Шаарави конкретно его игнорировал. Это конкуренция – да, Элдор должен быть готов к этому. Но конкуренция нужна здоровая, а не в ущерб результатам команды: где ты пас не отдаешь», - приводит слова Ирисметова Eurostavka.

Напомним, что Шомуродов выступает за «Рому» с августа прошлого года. Всего за клуб он отыграл 39 матчей, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.

Добавим, что в период с 2017 по 2020 годы Шомуродов защищал цвета «Ростова», в настоящий момент форвард ожидает своего трансфера в «Болонью».