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Игорь Лебеденко: Мы были бы рады Месси и Роналду, но у «Торпедо» бюджет чуть ограничен

Автозаводцы потерпели третье поражение в четырех играх.
07 августа 2022 17:56
автор: Александр Шульгин

Нападающий московского «Торпедо» Игорь Лебеденко прокомментировал результат матча четвертого тура РПЛ, в котором черно-белые уступили «Химкам».

«Во втором тайме они в первый раз дошли до наших ворот и как раз после этого забили. Мы расклеились после третьего гола, перестали играть, хотя этого делать нельзя!

Не хватает ли более опытных игроков? Не мне судить. Мое дело играть, а кого нам не хватает… Конечно, мы были бы рады Месси, Роналду… Но у нас чуть бюджет ограничен», - приводит слова форварда пресс-служба атвозаводцев.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу команды Сергея Юрана, в составе которой дублем отметился Александр Долгов. Еще один мяч в активе Александра Руденко.

Хозяева смогли ответить реализованным пенальти в исполнении Алексея Померко.

«Торпедо» с одним очком остались на 15-й строчке, опережая лишь «Урал». В следующем туре подопечные Александра Бородюка 14 августа отправятся в гости к «Оренбургу».

источник: ФК «Торпедо»
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