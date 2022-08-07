Игорь Лебеденко: Мы были бы рады Месси и Роналду, но у «Торпедо» бюджет чуть ограничен

Нападающий московского «Торпедо» Игорь Лебеденко прокомментировал результат матча четвертого тура РПЛ, в котором черно-белые уступили «Химкам».

«Во втором тайме они в первый раз дошли до наших ворот и как раз после этого забили. Мы расклеились после третьего гола, перестали играть, хотя этого делать нельзя!

Не хватает ли более опытных игроков? Не мне судить. Мое дело играть, а кого нам не хватает… Конечно, мы были бы рады Месси, Роналду… Но у нас чуть бюджет ограничен», - приводит слова форварда пресс-служба атвозаводцев.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу команды Сергея Юрана, в составе которой дублем отметился Александр Долгов. Еще один мяч в активе Александра Руденко.

Хозяева смогли ответить реализованным пенальти в исполнении Алексея Померко.

«Торпедо» с одним очком остались на 15-й строчке, опережая лишь «Урал». В следующем туре подопечные Александра Бородюка 14 августа отправятся в гости к «Оренбургу».