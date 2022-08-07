Борис Рапопорт: Считаю, что «Зенит» с «Ахматом» потерял два очка

«ЗЕНИТ» СТАЛ ЧЕРЕСЧУР ВАЛЬЯЖЕН

– Впечатления неважные – считаю, что мы потеряли два очка. Вообще, в Грозном наша команда всегда играла неважно. Эта встреча не стала исключением, но большую ее часть играли вальяжно. Но у меня сложилось впечатление, что мы несколько недооценивали соперника: последние победы несколько успокоили, и сложилось впечатление, что мы не очень подготовились к этой игре в плане перехода из атаки в оборону. Можно было вполне решать вопрос еще до удаления. Видимо, посещали мысли: все равно их дожмем.

У «Ахмата» есть несколько футболистов, быстрые и скоростные. И хозяева поля этим воспользовались. В обороне у нас стал несколько проваливаться правый фланг, стали оставлять Ловрена один в один против Садулаева – быстрого и скоростного игрока. Грозненцы достаточно грамотно переправляли мяч в тут зону, Ловрен получил на нем желтую карточку, ясно было, что в скорости он уступает. Мы довольно высоко играем, атакуем флангами, и поэтому когда Ловрен остается один в один, это очень опасно. Второй момент привел к удалению Одоевского и получению соперником численного преимущества. И хотя здесь не хоккей, во втором тайме «Зенит» стал играть очень осторожно. Честно говоря, я предполагал, что даже вдесятером мы должны обыгрывать эту команду. Тем не менее, после перерыва пошла очень осторожная игра. По сути дела, один момент был у Малкома, который мог забивать в конце игры. В общем-то мы отдали инициативу, что для «Зенита» редко можно увидеть.

ТРАВА В ГРОЗНОМ ВЫСОКАЯ И НЕ ПОЛИТАЯ – ВСЕ ПРОТИВ ГОСТЕЙ

Надо отдать должное Семаку, который провел замены в обороне. И ничего особенного создать сопернику не дали. Кроме того, что стали владеть больше мячом. Единственное исключение – момент, когда ошиблись, и мог забить Агаларов. И хотя Миша Кержаков перекрыл ему удар, он мог и должен был забивать. Вот, пожалуй, все, что было им создано. Таким образом, игра проходила по тому сценарию, который прикатился к нулевой ничьей. На что играли, на то и наиграли.

– Можно ли говорить здесь о потере очков?

– Это понятно, без вопросов. В том, что мы приобрели, я бы не стал говорить. Дело в том, что «Ахмат» ничего особенного не создал, играл с опаской, и не было даже заметно, что у соперника на одного игрока больше. Видимо, хозяева поля побаивались авторитета «Зенита» и не хотели дать сопернику возможность организовать контратаку. Поэтому играли очень осторожно. Я думаю, что грозненская команда была удовлетворена этим очком, потому что уровень «Зенита» заставили соперника опасаться. «Спартак» в первом туре тоже сыграл вничью в Грозном. Играть там не так-то просто. Стоит еще отметить, что поле сложное. Высоковата трава, по которой мяч двигается медленней. Плюс ко всему – не была политой. Это тоже создает определенные сложности. Хотя это не главная причина.