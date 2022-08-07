Махачкалинское «Динамо» победило «Шинник» в четвертом туре первой лиги

Махачкалинское «Динамо» в домашнем матче четвертого тура первой лиги победило ярославский «Шинник» со счетом 2:1.

За хозяев поля забивали Ражаб Магомедов (28-я минута) и Чингиз Агабалаев (86), у гостей голом отличился Дмитрий Самойлов (65).

Добавим, что на 89-й минуте нападающий «Шинника» Илья Грузнов получил вторую желтую карточку.

Таким образом, махачкалинский клуб набрал семь очков и поднялся на шестое место, а команда Вадима Евсеева идет 12-й, имея в своем активе четыре очка.

В следующем туре «Шинник» 13 августа примет на своем поле «Родину», которая разошлась миром с «Волгарем» (0:0), «Динамо» на следующей день сыграет в гостях с «Арсеналом», победившим «Уфу» (3:1).

Первая лига

4-й тур

«Динамо» (Махачкала) - «Шинник» (Ярославль) - 2:1 (1:0)

Голы: Магомедов, 28; Агабалаев, 86 - Самойлов, 65

Удаление: Грузнов, 89 («Шинник»)