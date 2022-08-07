Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Махачкалинское «Динамо» победило «Шинник» в четвертом туре первой лиги

Игра прошла в столице Дагестана.
07 августа 2022 21:00
автор: Максим Скороходов

Махачкалинское «Динамо» в домашнем матче четвертого тура первой лиги победило ярославский «Шинник» со счетом 2:1.

За хозяев поля забивали Ражаб Магомедов (28-я минута) и Чингиз Агабалаев (86), у гостей голом отличился Дмитрий Самойлов (65).

Добавим, что на 89-й минуте нападающий «Шинника» Илья Грузнов получил вторую желтую карточку.

Таким образом, махачкалинский клуб набрал семь очков и поднялся на шестое место, а команда Вадима Евсеева идет 12-й, имея в своем активе четыре очка.

В следующем туре «Шинник» 13 августа примет на своем поле «Родину», которая разошлась миром с «Волгарем» (0:0), «Динамо» на следующей день сыграет в гостях с «Арсеналом», победившим «Уфу» (3:1).

Первая лига

4-й тур

«Динамо» (Махачкала) - «Шинник» (Ярославль) - 2:1 (1:0)

Голы: Магомедов, 28; Агабалаев, 86 - Самойлов, 65

Удаление: Грузнов, 89 («Шинник»)

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Тренер «Динамо» после победы над «Крыльями Советов»: Должны показывать более качественную игру
После четырех туров бело-голубые набрали восемь очков.
07.08.2022 22:34
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Ростов» обыграл «Оренбург» в матче с тремя пенальти
«Ростов» обыграл «Оренбург» в матче с тремя пенальти
Команда Валерия Карпина добыла три очка в непростом домашнем поединке.
07.08.2022 21:59
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Сочи» победил «Пари НН» благодаря голу Юсупова
«Сочи» победил «Пари НН» благодаря голу Юсупова
Матч 4-го тура РПЛ проходил в столице Олимпиады-2014.
07.08.2022 21:57
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Аякс» не отпускает Магальяна в ЦСКА
«Аякс» не отпускает Магальяна в ЦСКА
Защитник хочет продолжить свою карьеру в России.
07.08.2022 21:22
Футбол
автор: Максим Скороходов
Борис Рапопорт: Считаю, что «Зенит» с «Ахматом» потерял два очка
Борис Рапопорт: Считаю, что «Зенит» с «Ахматом» потерял два очка
Итоги матча в Грозном мы подвели с бывшим спортивным директором «Зенита».
07.08.2022 21:21
Футбол
автор: Вадим Федотов
Махачкалинское «Динамо» победило «Шинник» в четвертом туре первой лиги
Игра прошла в столице Дагестана.
07.08.2022 21:00
Футбол
автор: Максим Скороходов
Холанд повторил достижение Агуэро
Норвежец оформил дубль в первом матче за «Манчестер Сити» в АПЛ.
07.08.2022 20:59
Футбол
автор: Максим Скороходов
Сергей Юран: В перерыве я немного вскипел. Забей «Торпедо» второй, было бы сложнее
«Химки» одержали непростую победу над одним из главных аутсайдеров чемпионата.
07.08.2022 20:55
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Кельн» в большинстве обыграл «Шальке» в первом туре Бундеслиги
В Германии завершились стартовые матчи сезона 2022/23.
07.08.2022 20:29
Футбол
автор: Александр Шульгин
Дубль Холанда принес «Манчестер Сити» гостевую победу над «Вест Хэмом»
Дубль Холанда принес «Манчестер Сити» гостевую победу над «Вест Хэмом»
Норвежец стал приносить пользу «горожанам» с первого тура АПЛ.
07.08.2022 20:24
Футбол
автор: Максим Скороходов
Бело-голубые прервали свою черную «самарскую серию». Как «Динамо» победило «Крылья Советов» и догнало «Зенит»
В матче 4-го тура РПЛ в Самаре хозяева уступили динамовцам – 0:2.
157:16 в пользу Непомнящего! Что означает победа Дворковича на выборах президента ФИДЕ
В Индии открылась генеральная ассамблея международной федерации шахмат. Главой ФИДЕ на второй 4-летний срок переизбран представитель России Аркадий Дворкович.
«Даже «Зенит» бил по нашим воротам реже». Резиуан Мирзов — о победе «Химок» над «Торпедо»
Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов после победы над «Торпедо» (3:1) в 4-м утре РПЛ поделился впечатлениями от стартового отрезка сезона.
Теперь понятно, почему Роналду так рвется из «МЮ». Как тен Хаг провалил дебют в РПЛ, не поставив Криштиану в основу
В 1-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» на своем поле уступил середняку лиги «Брайтону» (1:2). Криштиану Роналду вышел на 53-й минуте.
Абсолютный чемпион! Как Алексей Немов, проиграв, смог уйти непобежденным
Серию публикаций, посвященных 30-летию российского спорта, продолжает статья о выдающемся гимнасте, 12-кратном призере Олимпийских игр.
«Силу ЦСКА и «Спартака» покажут ближайшие матчи, а «Локо» нужен российский тренер». Колыванов — о непривычной таблице РПЛ
Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов прокомментировал «Плеймейкеру» стартовый отрезок РПЛ, в которой лидерство захватили ЦСКА и «Спартак», а «Локомотив» осел почти на самом дне.
Эффектные нокауты от Хилла, Нила и Спивака! Итоги UFC Vegas 59
В Лас-Вегасе прошел очередной турнир UFC, среди победителей которого оказался молдаванин Сергей Спивак.
«Атака компенсирует бело-голубым их слабую оборону — они победят 2:1». Прогноз Ловчева на матч «Крылья Советов» — «Динамо»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от воскресного матча 4-го тура РПЛ в Самаре (7 августа, 17:30).
Король харда вернулся! Как Медведев выиграл свой первый турнир в 2022 году
Первая ракетка мира Даниил Медведев стал победителем турнира в мексиканском Лос-Кабосе. В финальном матче россиянин в двух партиях взял верх над британцем Кэмероном Норри, причем второй сет завершил всухую – 6:0.
Найт вернулся с дублем, Назаров не стал устраивать драку со СКА. Итоги 3-го тура «Лига Ставок Sochi Hockey Open»
В субботу на традиционном предсезонном хоккейном турнире в Сочи победы одержали СКА, «Авангард» и «Адмирал».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика