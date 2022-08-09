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Санчес покинул «Интер»

Чилийский футболист провел в команде три года.
Санчес покинул «Интер»
09 августа 2022 11:30
автор: Максим Скороходов
автор фото: Football Italia

«Интер» объявил о расторжении контракта с нападающим Алексисом Санчесом.

«Клуб хотел бы от всего сердца поблагодарить Алексиса за последние три сезона, в которых «нерадзурри» завоевали все три главных трофея страны, и желаем ему всего наилучшего в дальнейшей карьере», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «Интера».

Санчес перешел в миланский клуб в 2020 году и выиграл с ним серию А, Кубок Италии и Суперкубок страны, проведя за команду 108 матчей, в которых забил 20 мячей и отдал 23 голевые передачи.

Ранее 33-летний форвард согласовал контракт с «Марселем».

источник: ФК «Интер» (Милан)
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