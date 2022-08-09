Мостовой назвал цирком ситуацию с увольнением Юрана из «Химок»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на увольнение Сергея Юрана с поста главного тренера «Химок».

«Я в шоке вообще. Конечно, кажется, что это цирк. Вся эта ситуация немного театральная», - приводит слова Мостового российское СМИ.

Напомним, Юран возглавил команду по ходу сезона 2021/22 и помог ей сохранить прописку в РПЛ. После четырех туров текущего первенства «Химки» с семью очками занимают седьмое место в турнирной таблице.

Ранее стало известно, что Юрана может сменить на посту наставника подмосковного клуба Николай Писарев..