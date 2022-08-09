Газизов спокойно отнесся к увольнению Юрана из «Химок»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на увольнение Сергея Юрана с поста главного тренера «Химок».

«Что здесь комментировать? Руководство клубов принимает свои решения. У каждого причина своя, поэтому я отношусь к этому как к рабочему моменту», - приводит слова функционера российское спортивное СМИ.

Напомним, Юран возглавил команду по ходу сезона 2021/22 и помог ей сохранить прописку в РПЛ. После четырех туров текущего первенства «Химки» с семью очками занимают седьмое место в турнирной таблице.

Ранее стало известно, что Юрана может сменить на посту наставника подмосковного клуба Николай Писарев..