Бышовец - об отставке Юрана: В «Химках» такие явления уже становятся обыденными

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец отреагировал на увольнение Сергея Юрана с поста главного тренера «Химок».

«В «Химках» такие явления уже становятся обыденными: Черевченко уходит в отставку, Черевченко возвращается, Юран уходит и приходит… Думаю, что это очень печально», - приводит слова Бышовца российское спортивное СМИ.

Напомним, Юран возглавил команду по ходу сезона 2021/22 и помог ей сохранить прописку в РПЛ. После четырех туров текущего первенства «Химки» с семью очками занимают седьмое место в турнирной таблице.

Ранее стало известно, что Юрана может сменить на посту наставника подмосковного клуба Николай Писарев..