Юрана могли уволить из-за попытки организации договорного матча

Тренер Сергей Юран мог быть уволен из «Химок» за организацию договорного матча, сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.

Инсайдер сообщает, что Юран предлагал «Ростову» «сдать» домашнюю игру «Химкам» в 29-м туре российской премьер-лиги предыдущего сезона. Взамен Экс-наставник подмосковного клуба якобы «предлагал» 6 очков в текущем чемпионате страны.

Встреча прошлого сезона закончилась победой «Ростова» - 2:1, таким образом, команда Валерия Карпина точно не играла договорной матч.

Как утверждает Карпов, о предложении Юрана узнал бывший глава РПЛ Ашот Хачатурянц и потребовал от клуба уволить тренера.

«Химки» обещали сделать это в начале текущего сезона, так как в предыдущем боролись за выживание, то новый чемпионат начался удачно для «Химок», поэтому Юрана не снимали поста до того момента, пока он не отказался выпускать инвестора клуба Туфана Садыгова.

По данным источника, таким образом, «Химки» пытались не допустить появления информации о махинациях Юрана.

Добавим, что подмосковный клуб в первых четырех турах РПЛ набрал 7 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.

Главным претендентом на пост главного тренера «Химок» является Николай Писарев.