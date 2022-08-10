Карпину не предлагали организовать договорной матч с участием «Ростова» и «Химок»

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал появившуюся в СМИ информацию, что его клубу предлагали принять участие в договорных матчах.

Напомним, речь идет о том, что главный тренер «Химок» Сергей Юран якобы предлагал «Ростову» «сдать» матч в прошлом сезоне в обмен на 6 очков в текущем чемпионате России.

«Мне никто ничего не предлагал, это что за бред? Вот пусть те, кто предлагал или кому предлагали, это и комментируют. Я вообще не в курсе», - сказал Карпин федеральному СМИ.

Отметим, что «Ростов» в 3-м туре российской премьер-лиги победил «Химки» со счетом 1:0.