«Это было неожиданно»: Глушаков – об увольнении Юрана

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал уход Сергея Юрана, занимавшего должность главного тренера команды.

«Конечно, было неожиданно, что у нас поменялся тренерский штаб. Комментировать это не буду – это решение руководства. Могу поблагодарить Сергея Николаевича и тренерский штаб за проведенную работу. Но такова футбольная жизнь – часто приходиться расставаться», – сказал Глушаков «Чемпионату».

Напомним, в прошлом сезоне РПЛ Юран помог «Химкам» сохранить прописку в высшем дивизионе. По данным СМИ, специалист был уволен из-за конфликта с руководством.

К слову, новым тренером «Химок» стал наставник сборной России Николай Писарев. Он заключил контракт до лета 2024 года и уже приступил к своим обязанностям.