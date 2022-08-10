Терюшков заявил, что в феврале у Юрана была договоренность с «Химками» о разрыве контракта

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал увольнение Сергея Юрана с поста главного тренера подмосковной команды после четырех туров РПЛ.

«Мы изначально планировали сотрудничество на короткий промежуток времени, для выполнения задачи остаться в Премьер-Лиге. Безусловно, я приглашал Юрана, я был одним из инициаторов того, чтобы он работал в клубе долгое время, но было принято такое обоюдное решение.

Безусловно, Юран понимал, что уйдет. Еще в феврале были такие договоренности. Если бы задача не была выполнена, тогда Юран должен был бы отработать еще сезон, чтобы вернуть команду в Премьер-Лигу», — сказал Терюшков «РБ Спорт».

Напомним, Юран возглавил команду по ходу сезона 2021/22 и помог ей сохранить прописку в РПЛ. После четырех туров текущего первенства «Химки» с семью очками занимают седьмое место в турнирной таблице.