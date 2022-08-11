Новый сезон Кубка России может показать «Яндекс»

«Ходила на хоккей еще в животе у мамы!» Алина Загитова — об эмоциях от «Лига Ставок Sochi Hockey Open»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посетила недавний представительный хоккейный турнир в Сочи и приняла участие в акциях генерального партнера соревнований букмекерской компании «Лига Ставок».