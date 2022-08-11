Новый сезон Кубка России может показать «Яндекс»

Клубы российской премьер-лиги на совещании провели голосование по вещателю и тутульному спонсору Кубка России, начиная с сезона-2022/23.
При голосовании 10 клубов проголосовали за вариант «Яндекс + БетБум», а 6 — за дуэт «Матч ТВ + Фонбет», сообщает «РБ-Спорт».
Окончательное решение по данному вопросу будет принимать бюро исполкома или исполком РФС.
Ранее сообщалось, что Кубок России вновь будет реорганизован из-за отказа от идеи нового турнира - Кубок лиги.
Следующий розыгрыш Кубка страны пройдет по формуле double elimination (двойное выбывание), которая активно используется в киберспорте.
Добавим, что наработки Кубка лиги должны быть задействованы в обновленном Кубке России.
источник: «РБ-Спорт»