Юран назвал причины своего увольнения из «Химок»

Бывший наставник подмосковных «Химок» Сергей Юран предположил, что причиной его увольнения из клуба стали слишком высокие результаты команды.

«Мое дело - тренировать, добиваться результата. С другой стороны, мы вольнонаемные люди. Нас пригласили, поставили задачу, которую, на мой взгляд, мы перевыполнили. Как-то так», - приводит слова специалиста одно из ведущих спортивных СМИ страны.

Добавим, что в сезоне 2021/22 Юран спас команду от вылета, выиграв в стыковых матчах у «СКА-Хабаровск».

После четырех туров текущего чемпионата России «Химки» с семью очками занимают седьмое место в турнирной таблице.