Уткин – об увольнении Юрана из «Химок»: Это самая загадочная отставка из всех, которые были

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал решение «Химок» расстаться с главным тренером команды Сергеем Юраном.

Ранее сообщалось, что наставник лишился работы, поскольку был замешан в истории с предложением о договорном матче против «Ростова». К слову, эта версия не нашла официального подтверждения.

«Естественно, никто никогда не подтверждает подобную информацию. А раз факта не было, то и не будет серьёзного расследования. Тем не менее это самая загадочная отставка из всех, которые были и, наверно, будут в этом году.

Полагаю, что есть только одно свидетельство, которое может подтвердить, косвенно, разумеется, что к Юрану у лиги есть какие-то существенные претензии. Если он теперь долго не получит или вообще никогда не получит работу, тогда в этом есть какое-то здравое зерно», – заявил Уткин в соцсети.

На момент расставания с Юраном «Химки» занимали 7-е место в РПЛ. На место известного тренера пригласили Николая Писарева, который никогда не работал в высшем дивизионе страны.