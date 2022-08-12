Нападающим «Ромы» Шомуродовым интересуется «Трабзонспор»

«Трабзонспор» сделал «Роме» предложение по аренде нападающего Элдора Шомуродова, сообщает иностранное СМИ.

Турецкий клуб оценил переход 27-летнего футболиста в 1 млн евро.

Напомним, что Шомуродовым также интересуется «Болонья».

Узбекский нападающий выступает за «Рому» с августа прошлого года. Всего за клуб он отыграл 39 матчей, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.

Добавим, что в период с 2017 по 2020 годы Шомуродов защищал цвета «Ростова».