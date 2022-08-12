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Новичок «Динамо» Карцев: Очень хотел оказаться в России

До переезда в РПЛ игрок выступал в чемпионате Израиля.
12 августа 2022 20:51
автор: Артур Гичунцев

Сегодня, 12 августа, состав «Динамо» укрепил полузащитник сборной Израиля Эден Карцев. Он был куплен у «Маккаби» (Нетанья).

После прибытия в Россию новичок столичного клуба дал комментарий пресс-службе: «Хочу сказать, что я очень хотел оказаться здесь. Когда только появилась информация о том, что «Динамо» заинтересовано во мне, я сразу сказал, что хочу сюда приехать. Я на сто процентов хочу играть в России. Думаю, что готов к этому».

Напомним, Карцев выступал за «Маккаби» с августа 2021 года. В его активе 24 матча, 2 гола и один ассист. Также он провел три матча за сборную Израиля, но не отметился голевыми действиями на поле.

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