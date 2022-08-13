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«Спартак» предложил 7 млн евро за полузащитника «Атлетико Минейро»

Ранее сообщалось, что игрок интересен «Динамо».
13 августа 2022 09:56
автор: Артур Гичунцев

Московский «Спартак» хочет укрепить централь линию. Об этом пишут бразильские СМИ.

По данным источника, столичный клуб начал приговоры о трансфере полузащитника «Атлетико Минейро» Рубенса Диаса. Красно-белые готовы выложить за игрока 7 млн евро.

Ранее сообщалось, что на 21-летнего футболиста претендует «Динамо». Представители бело-голубых даже летали в Бразилию на переговоры о трансфере.

В нынешнем сезоне Рубенс Диас отыграл 30 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист. По версии Transfermarkt, игрок оценивается в 2 млн евро.

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«Спартак» предложил 7 млн евро за полузащитника «Атлетико Минейро»
Ранее сообщалось, что игрок интересен «Динамо».
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