«Спартак» предложил 7 млн евро за полузащитника «Атлетико Минейро»

Московский «Спартак» хочет укрепить централь линию. Об этом пишут бразильские СМИ.

По данным источника, столичный клуб начал приговоры о трансфере полузащитника «Атлетико Минейро» Рубенса Диаса. Красно-белые готовы выложить за игрока 7 млн евро.

Ранее сообщалось, что на 21-летнего футболиста претендует «Динамо». Представители бело-голубых даже летали в Бразилию на переговоры о трансфере.

В нынешнем сезоне Рубенс Диас отыграл 30 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист. По версии Transfermarkt, игрок оценивается в 2 млн евро.