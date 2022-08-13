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Уткин – о Fan ID: Давно все понятно. Его ни в коем случае не отменят

По словам блогера, болельщикам придется смириться.
13 августа 2022 10:32
автор: Артур Гичунцев

Спортивный журналист Василий Уткин высказался о введении Fan ID в российском футболе.

«С Fan ID в РПЛ все понятно давно. Его ни в коем случае не отменят. Придется мириться с тем, что на трибунах у нас пустовато, тихо, бедно. Подавляющее число спикеров против, но кого у нас это в последнее время волновало?», – заявил Уткин в соцсети.

Напомним, Fan ID (паспорт болельщика) ввели в целях безопасности, однако, многие эксперты выразили уверенность, что подобный шаг ударит по посещаемости матчей.

К слову, многие фанатские группировки уже отказались от похода на стадионы, отметив, что не вернутся на трибуны пока власти не отменят Fan ID.

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