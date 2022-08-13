Соболев раскритиковал Fan ID: На трибунах нет активных фанатов, которые задают темп игры

Форвард «Спартака» Александр Соболев рассказал о своем отношении к закону о паспорте болельщика (Fan ID).

«На трибунах нет активных фанатов, которые не только задают темп игры, но и заряжают других болельщиков на стадионе. Конечно, мы ценим всех своих болельщиков, но в этом плане футбол изменился. На голы и опасные моменты все «охают» и «ахают» – как в театре», – цитирует Соболева клубная пресс-служба.

Напомним, Fan ID (паспорт болельщика) ввели в целях безопасности, однако, многие эксперты выразили уверенность, что подобный шаг ударит по посещаемости матчей.

К слову, многие фанатские группировки уже отказались от похода на стадионы, отметив, что не вернутся на трибуны пока власти не отменят Fan ID.