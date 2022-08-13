В «Атлетико Минейро» прокомментировали слухи об интересе «Спартака» к полузащитнику Рубенсу Диасу

Спортивный директор «Атлетико Минейро» Родриго Каэтано отреагировал на слухи о переговорах со «Спартаком» по трансферу бразильского полузащитника Рубенса Диаса.

По словам функционера, эта информация не соответствует действительности. Более того, руководство «Атлетико Минейро» не хочет продавать футболиста. Слова Каэтано приводит спортивный портал.

Ранее сообщалось, что на 21-летнего Рубенса также претендует московское «Динамо». Представители бело-голубых даже летали в Бразилию на переговоры о трансфере.

В нынешнем сезоне Рубенс Диас отыграл 30 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист. По версии Transfermarkt, игрок оценивается в 2 млн евро.