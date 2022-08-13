Дубль Неймара помог «ПСЖ» разгромить «Монпелье»

В матче второго тура французской Лиги 1 «ПСЖ» на своем поле нанес крупное поражение «Монпелье».

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу столичного клуба, в составе которого дубль оформил Неймар. Еще по одному мячу забили Килиан Мбаппе, Ренату Саншеш и защитник гостей Салайе Сако, поразивший собственные ворота.

«Монпелье» ответил точными ударами Вахби Хазри и Энцо Чато.

Добавим, что в первом тайме Мбаппе не смог реализовать пенальти.

Таким образом, парижане, забив за два тура десять мячей, с шестью очками возглавляют турнирную таблицу чемпионата Франции. «Монпелье» с тремя очками занимает восьмое место.

Лига 1

«ПСЖ» - «Монпелье» - 5:2 (2:0)

Голы: Сако, 39 (автогол); Неймар, 43 (с пенальти); 51; Мбаппе, 59; Саншеш, 88 - Хазри, 58; Чато, 90.