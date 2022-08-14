Евгений Милешкин: Игрок должен доказать, что достоин носить футболку с буквой «Л»

Бывший защитник «Локомотив» Евгений Милешкин, поделился впечатлениями от игры красно-зеленых против «Крыльев Советов» (1:1).

– Насколько понимаю, тренерам «Локо» в определенном плане тяжело: многие футболисты не показывают 100-процентной самоотдачи. Мы, ветераны, смотрим несколько с других позиций: ты должен доказать, что достоин носить футболку с буквой «Л».

Не должно быть такого, что мимо футболиста пробегают, а он даже не вступает в единоборство! Хотелось бы видеть большее желание, ответственность… В этой связи хочется отметить молодежь. Например, Карпукаса, который старался, весь матч действовал на высоком уровне, а в концовке достал все из себя и сделал впечатляющий рывок, догнав соперника, – сказал Милешкин.

Добавим, что в следующем туре РПЛ железнодорожники 20 августа сыграют на выезде против «Химок».