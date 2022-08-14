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Абаскаль объяснил, зачем «Спартак» отдал инициативу «Сочи» в первом тайме

В конечном счете красно-белые разгромили оппонентов со счетом 3:0.
14 августа 2022 23:50
автор: Александр Бойченко

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал разгромную победу своей команды над «Сочи» в 5-м туре РПЛ (3:0).

«У нас был план на игру – мы хотели отдать «Сочи» мяч, чтобы они чувствовали, что владеют мячом, чтобы у нас было свободное пространство.

Победа никогда не является коучингом. У нас 30 человек. Это победа всей команды. «Сочи» очень хорошо играет, очень сильны в обороне в низком-блоке. Они могли выбегать в опасные контратаки. Мы сознательно отдали им инициативу для использования пространства», — сказал Абаскаль популярному спортивному СМИ страны.

В составе команды Гильермо Абаскаля забивали дважды Квинси Промес (57-я и 84-я минуты), а также Антон Зиньковский, гол которого стал дебютным в составе «Спартака».

Таким образом, красно-белые набрали 13 очков и возглавили турнирную таблицу, «барсы» остались на шестом месте с девятью очками.

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В конечном счете красно-белые разгромили оппонентов со счетом 3:0.
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