Абаскаль объяснил, зачем «Спартак» отдал инициативу «Сочи» в первом тайме

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал разгромную победу своей команды над «Сочи» в 5-м туре РПЛ (3:0).

«У нас был план на игру – мы хотели отдать «Сочи» мяч, чтобы они чувствовали, что владеют мячом, чтобы у нас было свободное пространство.

Победа никогда не является коучингом. У нас 30 человек. Это победа всей команды. «Сочи» очень хорошо играет, очень сильны в обороне в низком-блоке. Они могли выбегать в опасные контратаки. Мы сознательно отдали им инициативу для использования пространства», — сказал Абаскаль популярному спортивному СМИ страны.

В составе команды Гильермо Абаскаля забивали дважды Квинси Промес (57-я и 84-я минуты), а также Антон Зиньковский, гол которого стал дебютным в составе «Спартака».

Таким образом, красно-белые набрали 13 очков и возглавили турнирную таблицу, «барсы» остались на шестом месте с девятью очками.