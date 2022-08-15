«Интер» и «Милан» отказались от предложения «Манчестер Юнайтед» подписать Криштиану Роналду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду мог пополнить состав одного из клубов чемпионата Италии этим летом.

Как сообщает журналист Танкреди Палмери в своих соцсетях, руководство «красных дьяволов» предложило «Интеру» и «Милану» подписать 37-летнего португальца. Отмечается, что обе команды отказались от идеи приобрести опытного футболиста.

Напомним, что Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года, подписав с клубом двухлетний контракт. В текущем сезоне он принял участие в двух матчах, не отличившись результативными действиями.

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